القاهرة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واستواصلُ اللجان الكشفية العربية الفرعية بالإقليم الكشفي العربي اجتماعاتِها الحضورية بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة، حيث بدأت اليوم اجتماعات لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المؤسسية، ولجنة تنمية العضوية، ولجنة الإعلام والاتصال.وستناقش اللجان خلال اجتماعاتها التي تستمر حتى يوم غدِ مجموعة من النقاط المُدرجة على جداول أعمالها.وكانت اللجان قد بدأت اجتماعاتها الأسبوع الماضي حيث عقدت اللجنة الكشفية العربية الفرعية لخدمة وتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية اجتماعها، فيما تعقد نهاية الأسبوع القادم لجان التنوع والاندماج، والحماية من الأذى، وتنمية القيادات، والبرامج والمراحل اجتماعاتها بمقر الإقليم الكشفي العربي.يُشار إلى أن عمل تلك اللجان يختص باقتراح وتطوير البرامج وأنظمة التأهيل في مجال تخصص اللجنة، والمشاركة في إدارة الأنشطة المتعلقة بمجال تخصص اللجنة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير مجال كل لجنة، واقتراح الأنشطة والبرامج التي تسهم في نشر وتطوير الحركة الكشفية، ومساعدة الجمعيات الكشفية العربية على تفعيل وتطبيق السياسة الخاصة بمجال تخصص كل لجنة.//انتهى//21:31ت م0083