واشنطن 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم إطلاق الحوار الشامل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول التكنولوجيا والبيانات.وأوضحت "الخارجية الأمريكية" - في بيان صحفي اليوم- أن هذا الحوار السنوي سيركز على مجالات (البيانات، والتقنيات الحرجة والناشئة، والبنية التحتية الرقمية الآمنة والمرنة).وأفادت أن هذا الالتزام أدى إلى تعميق التعاون بشأن الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز تدفق البيانات عبر الحدود ودعم تقنيات تعزيز الخصوصية؛ أشباه الموصلات، ونقاط ضعف سلسلة التوريد؛ وتنويع سلسلة التوريد للاتصالات؛ وضمان التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي ونشره؛ والتخطيط لتعاون أوثق في علوم وتكنولوجيا المعلومات الكمية.//انتهى//21:31ت م0084