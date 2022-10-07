لندن 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسالتقت وزيرة الدولة البريطانية للرقمنة ميشيل دونيلان، في لندن اليوم، بوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو لبحث عدد من القضايا الرقمية.واستعرض الجانبان - خلال اللقاء- كفاءة المملكة المتحدة لانضمامها لإطار عمل خصوصية البيانات الأمريكي الجديد، الذي يهدف لإرسال بيانات المملكة المتحدة بشكل آمن إلى المنظمات في أمريكا، بالإضافة إلى بحث إجراءات الحماية التي ستكون مطبقة على بيانات المملكة المتحدة حال الانضمام.//انتهى//21:31ت م0085