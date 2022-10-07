طرابلس 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسدعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي المتميز لليبيا بضرورة الانتقال إلى تنمية تجارة التوريد والتصدير والخدمات عبر تجارة العبور في المنطقة بين أوروبا وأفريقيا ودول العالم تحقيقاً للمصلحة المشتركة.وقال الوزير الليبي - خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي العربي في إسطنبول وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم- "إن ليبيا بموقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز تعمل من أجل النهوض والتعافي، مؤكداً حاجة بلاده إلى مزيد التعاون الاقتصادي مع تركيا ودول الخليج ودول العالم أجمع.ولفت الانتباه إلى امتلاك ليبيا ثروات هائلة بحاجة إلى التنقيب والمسح الجيولوجي لاكتشاف الثروات المعدنية والثروات النادرة لإقامة المشاريع الضخمة المختلفة لتبادل المنفعة بين ليبيا وشركائها.وأكد الوزير - في كلمته بالملتقى-ضرورةَ الإسهام في تعزيز المعرفة الفنية والتكنولوجية لأهميتها في التنمية الاقتصادية الدولية، موجهاً الدعوة إلى الدول المشاركة بالملتقى للاستثمار في ليبيا في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والطاقة والغاز وغيرها، ومساعدة ليبيا في استعادة استقرارها لتتجاوز أزماتها تحت برنامج عملي مدروس هدفه بناء وإعمار ليبيا.//انتهى//21:31ت م0086