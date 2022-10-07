الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واساستعادَ فريقُ النصر توازنَه سريعاً بفوزه على مستضيفه أبها، بثلاثية مقابل لاشيء في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.جاءت ثلاثية النصر عن طريق اللاعب لويس جوستافو أولاً عند الدقيقة الـ5، وأضاف اللاعب سلطان الغنام الهدف الثاني عند الدقيقة 49، واختتم اللاعب أيمن يحيى ثلاثية فريقه عند الدقيقة 89.وبهذا الفوز يحقِّق النصر انتصاره الرابع، رافعاً رصيده إلى 13 في المركز الثالث مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الاتحاد أمام الفتح، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الـ13.ويخوض الفريقان منافسات الجولة السابعة، يوم الثلاثاء القادم، حيث يستضيفُ النصر نظيرَه العدالة، فيما يحل أبها ضيفاً على التعاون.//انتهى//21:43ت م0087