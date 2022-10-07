الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسحقَّقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نجاحاً غير مسبوق في بناء شراكات مستدامة مع مقدمي الخدمات اللوجستية للعقود التشغيلية وإدارة القوى العاملة وفق أعلى المعايير والكفاءة من خلال تطبيق "شريك" الذي أطلقته مؤخراً، أحد نتائج استثماراتها في كوادر "التحلية" الوطنية التي ابتكرت وحلَّلت وطبقت هذا المشروع لتحقق عائد استثماري بلغ 168 %، وتحصد بذلك جائزة أفضل تطبيق ذكي في مجال المرافق من مجلة "Asian Business Review لعام 2022".وأسهم "شريك" في تقديم تقارير مؤشرات أداء المقاولين ليمكن المشرفين من مطابقة الأعمال المنفذة واحتساب حضورية القوى العاملة وتحليل أداء الأعمال القائمة وجودتها للمشاريع مما أسهم في رفع مستوى الخدمه وحفظ التكلفة.وتؤكد المؤسسة أن أحد أهم استثماراتها يرتكز على اقتصاديات المعرفة لتوليد أفكار وابتكارات خلاقه وغير مسبوقة تسهم في دعم عجلة التنمية في المملكة، كما ترحِب بمشاركة ونقل تجربتها الرائدة في تطبيق "شريك" لجميع القطاعات الحكومية.//انتهى//22:01ت م0090