جازان 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسالْتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عدداً من المواطنين بمنطقة جازان؛ للاستماع لملحوظاتهم ومقترحاتهم التطويرية في المنطقة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك ضمن زيارته للمنطقة وتدشينه عدداً من المشروعات التنموية بها، كما التقى معاليه منسوبي الغرفة التجارية وبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.كما قام معالي الوزير بجولة ميدانية على الأعمال القائمة في مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، للاطلاع على سير الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق أعلى مواصفات السلامة والجودة، كما قام معاليه بجولة ميدانية على المطار الحالي وتدشن صالة "حياك".وتأتي هذه الزيارات ضمن حرص قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف مشاريع المنظومة، واستغلال الممكنات المتاحة لتحقيق الأهداف الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.مما يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت على مدار السنوات الماضية ببناء شبكة طرق مميزة أسهمت في تنمية المنطقة، مع الارتقاء بجميع مرافق المنظومة التي تخدم أهالي وزوار منطقة جازان.//انتهى//22:05ت م0092