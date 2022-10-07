رياضي / 20 ميدالية حصيلة المنتخب السعودي للدراجات في ثالث أيام عربية المضمار
الجمعة 1444/3/11 هـ الموافق 2022/10/07 م واس
القاهرة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واس
حصد المنتخب السعودي للدراجات 20 ميدالية " 4 ذهبيات، 6 فضيات، 10 برونزيات " بعد ختام اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية الـ 11 للمضمار " كبار - شباب - سيدات" التي تستضيفها جمهورية مصر العربية على مضمار القاهرة الدولي خلال المدة من 5 - 9 أكتوبر الجاري ، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 منتخبات عربية .
ونال الأخضر السعودي الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب عبدالعزيز الدريعي في سباقي الإقصاء والكيلو ، ومنتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية،وأحمد أبوعبدالله في سباق المطاردة الفردية .
وجاءت الفضيات الـ 6 عن طريق منتخب الكبار والشباب في سباقي السرعة الفرقية ، وعبدالعزيز الدريعي سباق كيرين ، ومنتخب السيدات في الماديسون ، ورضا المناسف وعزام العبدالمنعم في سباقي الكيلو الفردي.
وحصل على الميداليات البرونزية اللاعبة منيرة الدريويش في منافسات السكراتش ، ومشاعل الحازمي في الثلاث سباقات فردي ضد الساعة والسبرنت والأومينيوم ، ومنتخب السيدات في سباقي السرعة الفرقية والمطاردة الفرقية ، ومنتخب الكبار في المطاردة الفرقية ، وعزام العبدالمنعم في سباق كيري ، و عبدالعزيز الخويتم في الكيلو الفردي ، والبراء جبرة في سباق النقاط.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للدراجات " Uci " قرَّر في الـ 17 من يوليو 2018 م الاعتراف رسمياً بسباقات وبطولات الاتحاد العربي للدراجات ، وعدَّها بطولات رسمية مثل البطولات الدولية والعالمية .
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22:06ت م
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