العلا 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسشهد مزاد العلا للتمور في أسبوعه الثاني،اقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار من داخل وخارج المملكة،الذي يتزامن مع مهرجان العلا للتمور في نسخته الثالثة،إذْ تسعى من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى دعم اقتصاد المحافظة من خلال النشاط الزراعي، وتقديم تجربة اقتصادية واجتماعية ، للوصول بمنتجات تمور المزارعين فيها إلى الأسواق العالمية.ويشارك في المزاد 150 مزارعاً، بأكثر من 2000 طن من التمور بمختلفه أنواعها ،حيث تحتوي العلا على أكثر مليونَي نخلة، ويعدُّ "البرني"أكثر تمور العلا شيوعًا و يُشكل 80% من إنتاج التمور فيها.ويأتي حرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على المزارعين ومزارعهم، وتخصيص مثل هذه المزادات؛ بهدف تنظيم آلية البيع، والإسهام في تقديم تجربة نوعية احتفاءً بهذا المنتج الذي يشكِّل أحد الروافد الاقتصادية لأهالي العلا، وهو ما يتماشى مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى//22:21ت م0095