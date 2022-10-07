إعداد: فاطمة عسيريالرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسلاقت “مانجا العربية“ المجلة السعودية المتخصصة بنشر المانغا اليابانية والقصص المصورة السعودية، رواجاً كبيراً بين أطفال هذا الجيل لما تتمتع به من الألوان والأشكال والمضامين والأفكار الجاذبة، بأسلوب فريد جذبت الأطفال زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ، وذلك لإرضاء حب الاستطلاع لديهم بتدَخُل عنصر الجذب والتشويق لمخاطبة عقولهم في الكثير من القصص التي تحاكي خيالهم وواقعهم وإيصال الفكرة المرادة.وأصدرت “مانجا العربية" نسختين الأولى للصغار، صدر عددها الأول في 5 سبتمبر 2021، ونسختها الثانية للشباب صدر عددها الأول في 15 ديسمبر 2021.ويهدُف مشروع مجلة مانجا العربية للصغار إلى صناعة محتوى عالي الجودة يرتقي بالحس الإبداعي للجيل الناشئ، لإثراء المعرفة والترفيهية وتنمية شغف القراءة لدى الجيل الناشئ واستقطاب الكفاءات والمواهب، والحرص على التمسك بالقيم والمبادئ التي يتّسم بها مجتمعنا العربي، وتصدير الثقافة السعودية إلى العالم، والسعي إلى تمكين الأجيال وتحفيز الخيال لديهم .ويُقدم الجناح عدة فعاليات وأنشطة ، منها توزيع الأعداد السابقة والجديدة للصغار والشباب، ويُرفق معها فواصل للكتب تحمل الشخصيات المحلية، كما يوجد فعالية تلوين شخصيات مانجا في الجناح المخصص للصغار، إضافة إلى فعالية "حكواتي " التي يُروى فيها إحدى قصص مانجا المحلية في مسرح الطفل بالمنطقة المخصصة لصغار السن، بأسلوب يجمع بين الفائدة والمرح، كما تُقدّم مانجا العربية ورش عمل عديدة مثل أساسيات اللغة اليابانية، والفعالية الأكثر طلباً "كتابة الاسم باللغة اليابانية " .وأصدرت مجلة مانجا العربية للصغار ١٤ عددا، منها ٥ قصص محلية تتزين بالعديد من الشخصيات ذات الهوية السعودية والعربية ، كما تحتوي مجلة الصغار على ٣ قصص يابانية مترجمة للغة العربية، وتزخر بالعديد من القيم والمبادئ الرائعة للصغار.يُذكر أن مجلة مانجا العربية للصغار سبق وأن شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب ومعرض المدينة للكتاب بالنسخ السابقة .// انتهى //22:46ت م0097