تبوك 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسيشارك نادي تبوك الأدبي في معرض الرياض الدولي للكتاب بجناح يتضمَّن عرض عدد من إصداراته الثقافية والإبداعية وذلك بـ 60 عنوانًا تقريبًا، حيث يواصل النادي تصدرَه المركز الأول في النشر السعودي للأعوام الماضيةوأهم العناوين المشاركة كتاب المتعاليات النصية في "الجنية" لغازي القصيبي،كتاب أسئلة الثقافة، رواد الصحافة السعودية المبكرة ،الرؤية والتشكيل ،الكتابة والحفر بالذاكرة، شعر أبي تمام.وأوضحت الهيئة الإدارية للنادي الأدبي بتبوك أن النشر الإبداعي والثقافي يأتي في أولويات اهتمامات النادي؛ وذلك دعمًا للمؤلف السعودي في أكثر من مجال، وأكدت أن مشاركته هذه تمكنها من الوصول للقارئ والمهتم في جميع المجالات الثقافية والإبداعية.// انتهى //23:09ت م0099