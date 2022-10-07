الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسذكرَ المتحدثُ الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبدالعزيز الصوينع، أن غرفة العمليات المركزية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، تلقَّت ٢٥ بلاغاً لطلب الخدمة الإسعافية بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، كما باشرت فرق الهيئة الإسعافية والتطوعية الموجودة في المعرض أكثر من 97 حالة إسعافية خلال 8 أيام، حيث تم نقل 5 حالات إلى المستشفى، فيما جرى التعامل مع باقي الحالات في الموقع.وأوضحَ الصوينع، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي، ومن منطلق حرصها على تقديم خدماتها الإسعافية والطبية في شتَّى الفعاليات، ضمن جهودها لإيصال الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين في كل مكان، بدأت في تقديم خدماتها الإسعافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 المقام بواجهة الرياض، مضيفاً أن الهيئة شاركت في المعرض بأربع فرق إسعافية مجهزة طبياً على مستوى متقدم، بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة، بمعدل فرقتين صباحية وفرقتين مسائية، إضافة إلى فرق إسعافية راجلة تطوعية.يُذكر أن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022 انطلقت يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي بواجهة الرياض، حيث يُقام المعرض على مساحة 70 ألف متر، بمشاركة العديد من دور النشر العربية والأجنبي؛ ما يجعله أكبرَ معارض الكتاب في تاريخ المملكة.// انتهى //23:17ت م0100