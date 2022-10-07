جدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واستمكن الاتحاد من اقتناص ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه الفتح، في المباراة التي جمعتهما في جدة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.وكان الاتحاد قد افتتح التسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينهو (32)، قبل أن يدرك الفتح التعادل عن طريق لاعبه ماجد كنبة (61)، إلا أن الاتحاد كان قد دخل هذه المواجهة مصراً على الفوز، وذلك عندما واصل ضغطه على مرمى الفتح، مما أسفر عن هدفٍ ثانٍ لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله (69)، ليؤكد بعده زميله البرازيلي كورنادو تفوق فريقهما بهدف ثالث (86)، ليصل بفريقه إلى النقطة 14 في المركز الثاني من ترتيب فرق المسابقة، فيما ظل الفتح عند النقطة الـ 6 في المركز التاسع.// انتهى //23:18ت م0101