عرعر11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسنظَّمت مبادرة "خير الشمال التطوعية "، اليوم ، برنامجًا رياضيًّا صحيًّا بعنوان "عرعر تعدُّ خطاها" بالتعاون مع فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية ، وبمشاركة صحة المنطقة والهلال الأحمر ، ويستهدف جميعَ فئات المجتمع ، وذلك بعدد من مضامير المشي بعرعر .واشتمل البرنامج على عدة أركان توعوية مصاحبة؛للتثقيف بأهمية المشي وقياس السكر وضغط الدم، وتقديم نصائح صحية عامة.ويهدف البرنامج إلى تحسين نمط الحياة الصحية، والإسهام في مكافحة السمنة، والوقاية من الأمراض المزمنة (أمراض القلب -داء السكري- ضغط الدم)، والتعرف على الخيارات والبدائل المتاحة لممارسة النشاط البدني،وخلق جو من التنافس .واختتم البرنامج بتكريم المشاركين الذين قطعوا أكثر عدد خطوات مشي.//انتهى //23:18ت م0102