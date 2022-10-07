نيويورك 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 630.15 نقطة إلى 2.11% ليغلق عند 29296.79 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 104.86 نقاط إلى 2.80% عند 3639.66 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 420.91 نقطة إلى 3.80% بواقع 10652.40 نقطة.//انتهى//23:59ت م0104