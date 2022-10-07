تونس 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسحقق منتخب القوات المسلحة للتايكوندو ميداليتين ذهبيتين في اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية الثامنة للتايكوندو التي تقام حالياً في جمهورية تونس.وحقق الجندي حمد المبروك من القوات البرية الملكية السعودية الميدالية الذهبية في وزن 63 بعد تغلبه على نظيره التونسي، كما حقق الجندي الأول علي المبروك من القوات البحرية الملكية السعودية الميدالية الذهبية في وزن 87 بعد تغلبه على نظيره الليبي.وكانت فعاليات البطولة العربية العسكرية الثامنة للتايكوندو قد انطلقت بالعاصمة التونسية أمس، تحت إشراف الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وبمشاركة أكثر من 70 لاعباً يمثلون 10 دول عربية من بينها المملكة.//انتهى//00:04ت م0001