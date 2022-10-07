الدمام 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسفاز منتخب الهند على ميانمار 4 - 1 مساء الجمعة، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداَ، المنتخب السعودي مع الكويت.وانفردت الهند مؤقتاً في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط من مباراتين للسعودية ومن ثلاث مباريات للكويت، في حين لا زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي الهند مع السعودية، والمالديف مع ميانمار.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز السعودية على ميانمار 6 - 0 والكويت على المالديف 6 - 0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الكويت على ميانمار 1 - 0 والهند على المالديف 1 - 0، وشهدت الجولة الثالثة فوز السعودية على المالديف 9 - 0 والهند على الكويت 3 - 0.ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.// انتهى //00:16ت م0003