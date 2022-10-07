رياضي / العدالة يحقق أول انتصار في دوري روشن على حساب الفيحاء
السبت 1444/3/12 هـ الموافق 2022/10/08 م واس
الأحساء 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 8 أكتوبر 2022 م واس
حقق فريق العدالة أول انتصار له ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 2 -1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وبهذه النتيجة، رفع العدالة رصيده إلى 4 نقاط قفز بها أربعة مراكز ليصبح في المركز الحادي عشر، فيما تراجع الفيحاء الغائب عن الانتصارات حتى الآن إلى المركز الخامس عشر وقبل الأخير بنقطتين.
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