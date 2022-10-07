الأحساء 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 8 أكتوبر 2022 م واسحقق فريق العدالة أول انتصار له ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 2 -1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.وبهذه النتيجة، رفع العدالة رصيده إلى 4 نقاط قفز بها أربعة مراكز ليصبح في المركز الحادي عشر، فيما تراجع الفيحاء الغائب عن الانتصارات حتى الآن إلى المركز الخامس عشر وقبل الأخير بنقطتين.//انتهى//00:34ت م0004