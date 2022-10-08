الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واستضمن اليوم التاسع للبرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ندوة حوارية بعنوان " الحرف التراثية بوصفها استثمارًا تجاريًا "، بحضور مروج الشاطري والعنود آل شيخ المتخصصتين في نشاط الحرف التراثية.وتناولت محاور الندوة، الحديث عن المملكة الغنية بتراثها المادي وغير المادي، وضرورة تضمين هذا النشاط إلى منظومة الاستثمار التجاري.من جانبها، أوضحت مروج الشاطري خلال حديثها في الندوة أنه لا يوجد فرق بين الحرفة والفن، فكلاهما مترابط، فالفنُ يحتاج إلى حرفة، والحرفة تحتاج إلى فن، وأنه لابد من ترسيخ ما ننعم به من موروثات حِرفية لدى الطفل لإنتاج جيل واع، مستعرضةً الصعوبات التي تواجه تجارة الحرف ومن أبرزها عدم التقدير للحِرفة، وعدم الإلمام بالمراحل التي صيرتها إلى شكلها الحالي، مشيرةً إلى حاجة الحرفي إلى المعرفة بكل الجوانب بما فيها الكلفة المادية والتسعير الملائم لها.فيما بينت العنود آل الشيخ أن الاستثمار الأصعب هو في الحِرف، حيث يحتاج إلى منظومة متكاملة، وتطوير شامل في كل جوانبه، مشيرةً إلى أنه مستقبل مشرق وواعد في ظل النهضة الثقافية التي تشهدها المملكة، والدعم الذي تلمسه كافة المجالات.وحول الوقت الذي نرى فيه " صنع في السعودية " على الحرف التراثية أوضحت آل الشيخ، أن النشاط الحِرفي يحتاج إلى تنظيم مسار، والرجوع إلى الدراسات والبحوث التي سلطت الضوء على هذا النشاط، والتوثيق والتسجيل، وتأهيل وتدريب الحِرفيين، فضلًا عن التسويق بطريقة احترافية والاستثمار بشكل علمي، إضافةً إلى المعوقات التي تواجه المستثمر في المجال ومنها صعوبة الوصول إلى الحرفيين، ووعي المستهلك بقيمة الحِرفة المصنوعة، بجانب اندثار بعض الحِرف بموت أصحابها.//انتهى//01:18ت م0005