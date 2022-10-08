حفر الباطن 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسقبضت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على ( 10 ) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم أمام أحد المحال التجارية، نتج عنها إصابة بليغة لأحدهم في الرأس ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //02:01ت م0006