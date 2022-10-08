الطائف 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل أمس حفله الـ 47 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وتضمنت السباقات ثلاثة أشواط لبطولة السرعة إذ حقق بطولة السرعة للحصن الجواد "فرست لاين" ابن الفحل "نيو لاين" لإسطبل الجابر وتدريبات بسام الموسى بقيادة الخيال نايف العنزي، في حين حقق بطولة السرعة للخيل العربية الفرس "دنانير الخالدية" ابنة الفحل "ليث الخالدية " لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وتدريبات سعد مطلق بقيادة الخيال عادل الفريدي ، فيما حقق بطولة السرعة للأفراس الفرس "سربرايز مي هوني" ابنة الفحل " GIANT SURPRISE " للمالك فهد محمد فهد العريني وتدريبات عبدالله الفراج بقيادة الخيال عبدالله الفيروز، في المقابل فاز بشوط جائزة نادي الخيل التقديرية الفرس "الحشوريه" ابنة الفحل " CAT DREAMS " للمالك محمد عويد حمدان الديحاني وتدريبات بدن السبيعي بقيادة الخيال كاميلو اوسبينا. وقام بتسليم الجوائز للفائزين مدير عام السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ.في حين جاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس "الضاربة" ابنة الفحل "ذا ادميرال" للمالك حسن محمد سعيد وزنه وتدريبات سليمان البره بقيادة الخيال اليكسس مورينو، الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس "ليدي مزنه" ابنة الفحل " DIVINING ROD " للمالك فيصل محمد عبدالهادي الجضعي وتدريبات صباح الشمري بقيادة الخيال فواز وناس، الشوط الثالث على مسافة 1600م فاز به الجواد "حاشم" ابن الفحل "فروزن بور" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال اليكسس مورينيو. الشوط الرابع على مسافة 2400م فاز به الجواد "حلمي" ابن الفحل " QUARTO " للمالك علي حمزه نصيب الأخضر وتدريبات عبدالله نصيب بقيادة محمد النفزي.// انتهى //02:28ت م0007