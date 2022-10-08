الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، معالي وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية مالطا وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:12ت م0008