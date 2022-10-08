الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واستستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة 9 - 11 أكتوبر 2022 م ملتقى الصحة العالمي في العاصمة الرياض تحت شعار "التحول في القطاع الصحي" بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يُعد حدثًا صحيًّا عالميًا، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 ونقلة كبيرة وجوهرية في الاستثمار الصحي، ودافعًا للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة، حيث سيشارك فيه أكثر من 112 متحدثًا من جميع أنحاء العالم .وسيناقش عمالقة القادة في القطاع الصحي خلال الملتقى الجوانب الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية المشمولة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحويل قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تمكين الحوار الجوهري بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تقديم الخدمات وتحفيز رقمنة الرعاية الصحية والوصول إلى الأدوية والتقنيات وتمويل النظام الصحي والقيادة والحوكمة.كما سيركز المشاركون في الملتقى على أبرز الموضوعات الرئيسية والتي تشمل تحفيز رقمنة الرعاية الصحية، وكذلك القيادة وإدارة التغيير والانتقال إلى نماذج رعاية جديدة، واقتصاديات الصحة، وتمويل النظام الصحي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستقبل مما يعزز مكانة المملكة كرائدة في القطاع الصحي، بالإضافة إلى أنه سيتحدث رواد الأعمال الواعدون من مختلف أنحاء العالم أمام جمهور من المستثمرين حول كيفية تناول معالجة تقنياتهم الرقمية أو غيرها من الحلول المبتكرة للفجوات الحالية في مجال الرعاية الصحية.// انتهى //03:17ت م0009