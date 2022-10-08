تونس 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 8 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش مساء الجمعة برئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية اللواء أركان حرب حسام علي خضر، الذي يزور تونس في إطار فعاليات البطولة العربية العسكرية الثامنة للتايكواندو التي تستضيفها العاصمة التونسية حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتطوير الرياضة العسكرية العربية، ودعم حضور تونس في الهياكل الرياضية العسكرية الدولية.// انتهى //05:10ت م0013