سيئول 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 19431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و953 ألفا و135، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و646 حالة.// انتهى //07:07ت م0016