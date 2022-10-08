المدينة المنورة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واستنظم جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع غدا برنامجا بعنوان " جوانب قانونية تهم رواد الأعمال " يقدمه المحامي والمستشار القانوني تركي العياضي وذلك عبر الاتصال المرئي .ويتناول البرنامج عددا من المحاور حول التعاملات الإلكترونية التي تحتاجها المشاريع التجارية، وتوثيق العقود وانتهائها، والنظام القانوني للتجارة الإلكترونية والعمل الحر، ونظام معروف، وإصدار التصاريح اللازمة والعلامة التجارية وتسجيلها .// انتهى //07:51ت م0017