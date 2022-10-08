اجتماعي / جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع تنظم برنامج "جوانب قانونية تهم رواد الأعمال"
السبت 1444/3/12 هـ الموافق 2022/10/08 م واس
المدينة المنورة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واس
تنظم جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع غدا برنامجا بعنوان " جوانب قانونية تهم رواد الأعمال " يقدمه المحامي والمستشار القانوني تركي العياضي وذلك عبر الاتصال المرئي .
ويتناول البرنامج عددا من المحاور حول التعاملات الإلكترونية التي تحتاجها المشاريع التجارية، وتوثيق العقود وانتهائها، والنظام القانوني للتجارة الإلكترونية والعمل الحر، ونظام معروف، وإصدار التصاريح اللازمة والعلامة التجارية وتسجيلها .
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