إسلام آباد 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الضوء على ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في باكستان إلى 1700 قتيل و12867 مصاباً، واستمرار المؤسسات الحكومية الباكستانية في أعمال إعادة التأهيل ومكافحة الأوبئة والأمراض المتفشية في المناطق المتضررة من الفيضانات.واهتمت بإعلان ألمانيا عن تقديم عشرة ملايين يورو إضافية لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري إلى برلين.وتناولت صحف السبت تحذير منظمة اليونيسيف من موت المزيد من الأطفال في باكستان بعد الفيضانات، ما لم يقدم المجتمع الدولي الدعم الفوري.وأخبرت عن استمرار وصول المساعدات الإغاثية العاجلة من مختلف دول العالم إلى باكستان.وفي الشأن الأمني أشارت إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على عنصر إرهابي خلال عملية نفذتها في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى متفرقات منها تحذير خبراء الصحة من إمكانية تعرض الدول الأوروبية لموجة جديدة من "كوفيد-19" مع قدوم الطقس البارد، وقلق دول المنطقة من تصاعد موجة الإرهاب في أفغانستان.// انتهى //08:17ت م0018