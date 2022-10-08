القاهرة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمد شاكر أن وزارته حققت مؤشرات تاريخية غير مسبوقة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما أسهم في تأمين التغذية الكهربائية، وتحسين الخدمة.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم مع سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان بيرجر، وتناولت سبل تعزيز التعاون في مجال المياه.وتناقلت صحف السبت تأكيد المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري أهمية قمة المناخ التي تعقد بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، داعيًا الدول إلى الالتزام بتعهداتها حول التغيرات المناخية.وأنبأت صحف القاهرة عن تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، منخفضًا من أعلى مستوياته والتي سجلها عقب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.// انتهى //09:34ت م0019