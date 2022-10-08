الرباط 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بزيارة العمل التي يقوم بها للمغرب القائد العام لشرطة أبو ظبي اللواء الركن فارس خلف المزروعي، لمناقشة آليات تعزيز التعاون الأمني والتنسيق بين أجهزة الشرطة بين البلدين.وتطرقت إلى أعمال المؤتمر الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي التي انطلقت أمس بالرباط عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة المغرب، حول موضوع "التنمية ومكافحة التطرف كروافع لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف".وتناقلت صحف السبت إعلان الجيش الأمريكي عن مقتل عدد من قادة تنظيم "داعش" في سوريا خلال عمليتين عسكريتين نفذتهما وحدات من الجيش شمال سوريا.وتناولت إعلان كل من أرمينيا وأذريبيجان، أمس، توصلها إلى اتفاق يقضي بنشر بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة سعياً لبناء الثقة بين البلدين والإسهام في ترسيم الحدود.وأخبرت صحف الرباط عن مقتل نحو 200 شخص في الفيضانات التي اجتاحت مناطق في النيجر، وألحقت أضراراً بنحو 30 ألف منزل.// انتهى //10:56ت م0020