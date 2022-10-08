جدة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسنفّذت أمانة محافظة جدة عدداً من الزيارات التي استهدفت الجهات الحكومية في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل الحكومي بما يسهم في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين.واستهدفت زيارات التواصل التي نفذتها الإدارة العامة لخدمة العملاء في الأمانة، أربع جهات حكومية شملت كل من ميناء جدة الإسلامي، وفرع وزارة الرياضة، والإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، وإدارة مرور المحافظة، كما تزامنت مع مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 92 .// انتهى //11:04ت م0022