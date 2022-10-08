فيينا 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسيتوجه النمساويون غداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؛ لاختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد لفترة رئاسية تمتد ست سنوات.ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية سبعة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلن الذي يتطلّع لفترة رئاسة ثانية، إلى جانب مرشح حزب الأحرار اليميني المتطرف فالتر روزنكرانز، إضافة إلى مرشحين مستقلين آخرين.وترجح غالبية استطلاعات الرأي فوز الرئيس فان دير بيلين (78 عاماً) بأكثر من %52 من الأصوات في الاقتراع، حيث يتوقع أن تحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى من السباق الرئاسي.// انتهى //11:53ت م0025