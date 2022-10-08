رام الله 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساستشهد فلسطيني، وأصيب تسعة آخرون، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب الفلسطيني استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، مشيرة إلى وقوع 9 إصابات بالرصاص الحي، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج.وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم، أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت مخيم جنين، وحاصرة الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.// انتهى //11:55ت م0026