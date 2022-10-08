الدمام 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي القارة المفاجأة في الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بعد أن حقق فوزه الأول هذا الموسم على حامل اللقب فريق مضر بنتيجة (32-35)، في المباراة التي جرت بينهما أمس على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وتعد الخسارة الأولى لفريق مضر.وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على الصالة نفسها ، تلقى فريق الصفا خسارته الأولى أيضاً من نظيره الهدى بنتيجة (23-22)، وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم عن فوز الأهلي على ضيفه الترجي (27-19)، وفوز الوحدة على الابتسام (26-18)، وتغلب الزلفي على مستضيفه المحيط (25-31).ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة غداً، إذ تتجه أنظار محبي كرة اليد إلى مواجهة النور مع الخليج عند تمام الساعة الرابعة عصراً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام .//انتهى//12:00ت م0027