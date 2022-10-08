العلا 12 ربيع الأول 1444هـ الموافق 8 أكتوبر 2022م واسيشهد "مهرجان العلا للتمور 2022" في دورته الثالثة تحت شعار "ذُوق فخرنا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حضوراً لافتاً من داخل المملكة وخارجها.ويشتمل المهرجان الذي يقام في قرية "الفرسان" بالمحافظة على العديد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف مختلف فئات المجمع من الرجال والنساء، ومنها الحرف اليدوية، والمنتجات المحلية والترفيهية، بالإضافة إلى أنشطة المأكولات المتنوعة التي تشمل ضمن مكوناتها التمور، وكذلك الفنون المحلية المتصلة بالإرث الثقافي، إضافة إلى فعالية خاصة في 22 أكتوبر باسم "الشنّة" التي تعبر عن تراث أهالي العلا .ويأتي انعقاد الدورة الثالثة لمهرجان العلا للتمور لهذا العام استمراراً لمسيرة النجاح والتميّز الذي حققه المهرجان في دورتيه السابقتين خلال العامين الماضيين، حيث شهدتا إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الزوار .يذكر أن المهرجان انطلق في 30 سبتمبر ويستمر حتى 22 أكتوبر 2022م .// انتهى //12:00ت م0028