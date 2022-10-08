تونس 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان إلى تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية في ظل جدل متصاعد حول التزكيات.واهتمت باعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات لتونس في إطار دعم الفئات الهشة على مواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة ودعم أمنها الغذائي بالإضافة إلى المساعدات المقررة في إطار الدعم العسكري والأمني.ونقلت صحف السبت تأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية الـ 42 للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية "الفرانكوفونية"، أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكوفونية على المستوى الدولي وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى دعم فاعليتها، خاصة في ضوء التغيرات المتسارعة والتحدّيات المشتركة التي يشهدها العالم في الوقت الرّاهن.وأوردت صحف تونس إعلان الهلال الأحمر الليبي العثور على 15 جثة بعضها متفحّم على ساحل مدينة صبراتة في غرب ليبيا، فيما يُرجح أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين.// انتهى //12:12ت م0030