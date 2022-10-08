مقديشيو 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسلقي 14 عنصرًا إرهابيًا مصرعهم من ضمنهم قيادي بارز، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي، جرت في ضاحية مدينة جنالي بولاية جنوب الغرب الإقليمية.وقال الجيش الصومالي في بيانٍ اليوم، إن القوات المسلحة تصدت لهجوم إرهابي ضد مدينة جنالي، حيث تمكنت من تصفية العضو الإرهابي المكلف بجمع الإتاوات، و13 من مساعديه.وكانت الانتفاضة الشعبية بوجه الإرهاب التي انطلقت من وسط وجنوب الغرب الصومالي، أسفرت عن تحرير العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها مليشيات الشباب الإرهابية في المحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد.// انتهى //12:16ت م0031