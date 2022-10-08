الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسانطلقَ - اليوم- المؤتمرُ الدولي "المستجدات في أورام الثدي من الكشف المبكر إلى العلاج" بتنظيم من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب -التخصصي- في الرياض، ويعقد على مدار يومي السبت والأحد برعاية صاحبةِ السموِّ الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسِ مجلس إدارة جمعية زهرة، وبمشاركة نخبة من المتحدثين من أبرز الخبراء العالميين والمحليين.وتضمَّن المؤتمرُ أكثر من 30 محاضرةً تستهدف الكوادر المتخصصة في تشخيص وعلاج الأورام وأمراض الثدي؛من أجل إثرائهم بأحدث الدراسات والمستجدات العلمية، واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة التي تساعد في اكتشاف أورام الثدي في بدايتها، كما يشتمل على ورشتي عمل، الأولى مخصصة "لأخصائيات وفنيات أشعة الماموجرام"، بينما الأخرى "لتدريب الأطباء على الطرق المتعددة لإجراء خزعات الثدي واستئصال أورام الثدي عن طريق الأشعة الصوتية"، وتأتي المحاضرات والورش باعتمادٍ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 14ساعةَ تعليمٍ مستمر .وأوضح الرئيسُ التنفيدي للشؤون الطبية والأكاديمية الدكتور عوض العمري - خلال كلمته الافتتاحية- أن المجموعة ظلَّت طوال مسيرتها تستثمر في تنمية العنصر البشري، حيث درَّبت في العام الماضي "2500" ممارسٍ صحيٍّ بالتعاون مع "18" جامعةً محليةً وإقليميةً وعالميةً، وتم تخريج "330" ممارساً صحياً وتوظيفهم في المجموعة، وأكثر من "27" زمالةً ودبلومةً، بها الآن أكثر من "190" طبيباً، كما أُنشِئ مركزُ الدكتور سليمان الحبيب للأبحاث الطبية، وإطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميُّز البحثي التي بلغَ مجموعُ جوائزها "3" ملايين ريالٍ خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية النوعية لتأهيل الشباب السعودي بعيداً عن المجال الطبي، كبرنامج "همّة الهندسي"، و"تطوير القادة".وقالت صاحبةُ السموِّ الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز في كلمتها:" إنَّ مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تعدُّ أحدَ أهم الفاعلين في مجال المسؤولية المجتمعية بالقطاع الصحي الخاص، وإنَّ المؤتمر سيكون منبراً علمياً لمناقشة أهم المستجدات في أورام الثدي، ونحن في جمعية "زهرة "حريصون على مساندة هذه المبادرات العلمية والبحثية، التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة في مجال الاكتشاف المبكر،كما أنَّ "زهرة" أسهمت في تأسيس "6" عيادات ثابتة ومتنقلة في مدن مختلفة بالمملكة لتوفير خدمات الكشف المبكر دعماً منها للبرنامج الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030" ، داعية الجميع للانضمام لعضوية الجمعية.من جانبه، بين رئيسُ المؤتمر والمدير الطبي لأقسام الأشعة الدكتور ناصر الدوسري أنَّ المؤتمرَ يديرُ نقاشاً عميقاً حول حزمة من الموضوعات المهمة، ويتيح فرصة كبيرة للمستهدفين من الكوادر الطبية العاملة في الأشعة والأورام؛ لتجديد معارفهم والاطلاع على أحدث الممارسات، وهو ما سيسهم -بإذن الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية لهذه الكوادر، وينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لحالات أورام الثدي.// انتهى //13:34ت م0034