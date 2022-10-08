عام/"الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة جازان
السبت 1444/3/12 هـ الموافق 2022/10/08 م واس
جيزان 12 ربيع الاول 1444هـ الموافق 8 اكتوبر م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، العيدابي ، وبني مالك ، وفيفا ، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
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13:50ت م
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