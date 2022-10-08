جيزان 12 ربيع الاول 1444هـ الموافق 8 اكتوبر م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، العيدابي ، وبني مالك ، وفيفا ، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعةوبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.//انتهى//13:50ت م0036