الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة العمل التثقيفية الثالثة خلال العام الجاري حول "رحلة الإدراج في السوق المالية لشركات تقنية المعلومات"، بهدف تسليط الضوء على أهمية إدراج الشركات المحلية في السوق المالية الرئيسة والموازية (نمو)، وذلك بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول".وانطلقت أعمال الورشة التي شاركت فيها (130) شركة، باستعراض نبذة عن السوق المالية والتعريف بمتطلبات الإدراج في السوق الرئيسة والسوق الموازية (نمو) بجانب آلية الإدراج المباشر، وكذلك طريقة الاستفادة من أداة تقييم الاستعداد للإدراج، إضافة إلى المساعدة على تعيين مستشار مالي.كما سعت الورشة إلى التعريف بأثر إدراج شركات تقنية المعلومات المحلية على السوق، ومعرفة العائد الإيجابي من الإدراج وما يترتب عليه من زيادة لرأس مال الشركة وتسهيل الوصول للمستثمرين وزيادة فرص الحصول على مشاريع استثمارية.وتأتي ورشة العمل ضمن دور الهيئة كمنظم للقطاع، واستمرارا لدورها في تطوير تنافسية قطاع تقنية المعلومات، ورفع مستوى الوعي لدى شركات تقنية المعلومات من خلال الحصول على نظرة شاملة عن أهمية الإدراج في السوق المالية، وتصحيح بعض المفاهيم الشائعة حول الإدراج، إلى جانب زيادة الوعي بأهميته والفوائد المترتبة عليه.يشار إلى أن قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة يعدّ من أكثر القطاعات الواعدة التي تساعد في تنمية الاقتصاد الرقمي وتعظيم أداء الأسواق المالية، حيث ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية من 4 شركات بنهاية عام 2021م إلى 9 شركات وبزيادة 125%، فيما تتطلع الهيئة للعمل مع شركائها في دعم وتمكين الشركات للإدراج وذلك سعيًا لتحقيق الأهداف المرتبطة برؤية المملكة 2030.// انتهى //14:14ت م0040