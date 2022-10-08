بيروت 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2.000 سلة غذائية للاجئين و الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بمدينة طرابلس و بلدة دده الكورة وعيرونية في شمال لبنان وصيدا في الجنوب اللبناني، استفادت منها الأسر المحتاجة و اللاجئة من مختلف الجنسيات. ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.// انتهى//14:40ت م0042