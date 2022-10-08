اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.000 سلة غذائية للاجئين والأسر الأكثر احتياجًا في لبنان
السبت 1444/3/12 هـ الموافق 2022/10/08 م واس
بيروت 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2.000 سلة غذائية للاجئين و الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بمدينة طرابلس و بلدة دده الكورة وعيرونية في شمال لبنان وصيدا في الجنوب اللبناني، استفادت منها الأسر المحتاجة و اللاجئة من مختلف الجنسيات. ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
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14:40ت م
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