اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية في مديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة
السبت 1444/3/12 هـ الموافق 2022/10/08 م واس
حجة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية شملت 211 خيمة و 211 حقيبة إيوائية في مديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1.260 فردًا.?يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف
من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم .
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14:40ت م
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