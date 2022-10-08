حجة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية شملت 211 خيمة و 211 حقيبة إيوائية في مديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1.260 فردًا.?يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيفمن معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم .//انتهى//14:40ت م0043