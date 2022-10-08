دكا 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش.حيث جرى أمس توزيع 3,000 سلة غذائية في مخيم بالوكالي للاجئين بمنطقة كوكس بازار، استفاد منها 15,000 لاجئ.يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش لعام 2022م.// انتهى//14:40ت م0044