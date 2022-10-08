اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا في بنغلاديش
السبت 1444/3/12 هـ الموافق 2022/10/08 م واس
دكا 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش.حيث جرى أمس توزيع 3,000 سلة غذائية في مخيم بالوكالي للاجئين بمنطقة كوكس بازار، استفاد منها 15,000 لاجئ.يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش لعام 2022م.
// انتهى//
14:40ت م
0044