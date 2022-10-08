إسلام آباد 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 3.028 سلة غذائية و150 خيمة إيوائية و1.308 ناموسيات في مناطق سوات و ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر وغانشي بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان، ومنطقة نيلم بمقاطعة آزاد كشمير، استفاد منها 21.196 فردا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.// انتهى//14:40ت م0045