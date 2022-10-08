حجة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 544 مستفيدًا خلال الفترة 21 حتى 27 سبتمبر 2022م .وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 72مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 64 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 106 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ 272 فردًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 16 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 98 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.// انتهى//14:40ت م0046