الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسشهدت الليلة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بيع فرخ شاهين بمبلغ 150 ألف ريال.وأشاد صاحب صقر الليلة الثالثة خالد الحجيلي، بالخدمات الكبيرة التي يقدمها النادي للطواريح خاصة والصقارين بصورة عامة، مشيراً إلى أن تنظيم المزاد يشهد تطورًا ملحوظًا سنويًا منذ انطلاقة وأصبح ملاذاً لهواة الصيد بالصقور ورعايتها؛ لما فيه من مزادات قوية على أفضل أنواع الطيور.وعن قصة طرحه للصقر، أوضح أنهم مجموعة من الطواريح يتعاونون فيما بينهم، وتلقى اتصالاً من أحد أعضاء المجموعة عبر اللاسلكي، وتحركوا نحوه، وتم الطرح بجهود الجميع، مؤكداً أن فرق النادي ساندتهم وسهلت عليهم الكثير من الأمور من نقل واستضافة وخلافهما.يذكر أن الحجيلي طرح فرخ شاهين برفقة وائل علام وعبدالرحمن الحربي، حيث يبلغ طول الفرخ الشاهين 15 إنشاً، وعرضه 15 إنشاً وربع، ووزنه 986 جراماً، وتم بيعه بـ150 ألف ريال.ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى//14:47ت م0047