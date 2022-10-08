أبها 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسشكل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير لجنة عاجلة لدراسة ومعالجة مشكلة الماشية السائبة بالمنطقة ووضع الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات والكوادر البشرية المتاحة .ويهدف تشكيل اللجنة إلى الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها هذه المواشي، إضافة إلى شكوى أصحاب المزارع منها .وأكد الفرع أنه سيتم الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها على كل من يتساهل في ذلك لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كانت للماشية السائبة دور فيها.// انتهى //18:02ت م0051