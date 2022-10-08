سكاكا 12 ربيع الاول 1444هـ الموافق 08 أكتوبر 2022م واسبدأت جامعة الجوف باستقبال طلبات التسجيل بهاكثون المبرمجات للتنمية الزراعية المستدامة والذي يستهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير التنمية الزراعية المستدامة في منطقة الجوف، والذي تشتهر بها منطقة الجوف، وتحقيق الأمن الغذائي والإدارة الذكية للمياه.وأوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة الدكتور سعد العنزي أن الهاكثون، الذي سينطلق يوم 30 أكتوبر، و يأتي في 4 مسارات تشمل زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وإدارة المياه ونظم الري واكتشاف الآفات وطرق معالجتها والتسويق الإلكتروني الزراعي، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة من محاضرات وورش عمل وندوات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، مبينا أن الجامعة رصدت جوائز مالية للفرق المتنافسة .// انتهى //18:03ت م0052