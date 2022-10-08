الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراة واحدة تجمع أحد مع نظيره النصر على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ويبحث النصر عن الفوز السادس له والاستمرار في صدارة الدوري مع الأهلي برصيد 10 نقاط إذ يتقدم عليه الأهلي بفارق التسجيل النقطي، بينما أحد يبحث عن الفوز الخامس إذ يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط.وتستكمل بعد غدٍ منافسات الجولة بإقامة خمس مباريات إذ يستضيف التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط نظيره الأهلي الذي يتصدر الترتيب برصد 10 نقاط وذلك على صالة نادي التعاون, فيما يلتقي الفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط نظيره الانصار الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط وذلك على صالة نادي الفتح, بينما في المباراة الثالثة يحل الهلال الذي يحتل المركز الرابع برصيد 8 ضيفاً على الاتحاد الذي يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط وذلك على صالة وزارة الرياضة في جدة, في حين يستقبل ضباء الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط نظيره العدالة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط على صالة وزارة الرياضة في تبوك.وفي ختام منافسات الجولة يستضيف الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط نظيره السلام الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط وذلك على صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.// انتهى //18:14ت م0053