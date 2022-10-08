تونس 12 ربيع الأول 1444ت هـ الموافق 08 أكتوبر 2022م واسبدأت اليوم بتونس أعمال المؤتمر العربي الأفريقي حول دور القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بمشاركة خبراء ومختصين من دول عربية وافريقية ومنظمات دوليه ومن المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.وسيبحث المؤتمر على مدى يومين إستراتيجية الأمن الغذائي المنطقـة العربيـة وفي أفريقيا ووضعيـة الأمن الغذائـي والتغـذيـة فـي العالـم ودور البحـث العلمـي في تعـزيـزه.وسيقدم خلال أيام المؤتمر عددا من المقترحات العلمية والبحوث حول جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة ودور القطـاعين العـام والخاص فـي تأمين ألامـن الغذائـي فـي الوطـن العربـي وأفريقيا .ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للقطاعين الخاص والعام لأجل ربط علاقات دولية للبحث في مسارات جديدة للزراعة والغذاء مع اقتراح السبل الكفيلة بجعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة.كما سيناقش المؤتمر قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية واقتراح كيفية معالجتها والحد منها وضرورة استخدام أساليب الزراعة الذكية من خلال تسخير التقنية والابتكار كأحد الحلول الناجعة لزراعة مستدامة و مسألة البحث عن حلول للتغيرات المناخية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية والعمل على تحديد آليات عمل مناسبة لتشجيع فرص استثمارات زراعية بالدول العربية والأفريقية.// انتهى //18:15ت م0054