حفر الباطن 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسيشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، في النسخة الثالثة لمهرجان مزاد الإبل بحفر الباطن، الذي ينظمه نادي الإبل خلال الفترة من 10 إلى 17 ربيع الأول الحالي، وذلك بعد النجاح الذي حققته في النسخة الثانية للمهرجان.وأكد مدير الفرع عامر المطيري، أن الفرع بجميع مكاتبه ووحداته البيطرية أكمل استعداداته للمشاركة المجتمعية بالمهرجان وتقديم أقصى ما يمكنه من دعم لتسهيل خدماته للمستفيدين، من خلال الفرق البيطرية التي تقوم بدورها في معالجة الحالات الطارئة وترقيم الإبل بما يسهم في تسهيل وسرعة عمليات نقل ملكيتها وتذليل العقبات بما يضمن سلامة حركة البيع والشراء، وخلوها من الأمراض .يذكر أن الفرق البيطرية تقوم بالكشف على الإبل بالمزاد وقراءة الشرائح عليها وعلاج الحالات الإسعافية الطارئة فقط وتحويل الحالات المريضة، من خلال 3 فرق بيطرية بـ 4 سيارات إسعاف وسيارة رش واحدة، تعمل على فترتين صباحية ومسائية .// انتهى//18:16ت م0055